كيريوس ينتقد ديوكوفيتش بعد مطالب تقليص الحجر الصحي

المصدر: رويترز

انضم نيك كيريوس إلى زميله سام جروث في انتقاد نوفاك ديوكوفيتش بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب الصربي المصنف الأول عالميا طلب من منظمي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس تخفيف قيود الحجر الصحي على اللاعبين.

ودخل كل المسافرين الذين سافروا على متن ثلاث رحلات طيران عارض في حجر صحي صارم ومن بينهم 70 لاعبا لن يتدربوا خارج غرفهم سوى بعد 14 يوما قبل انطلاق أولى البطولات الأربع الكبرى لهذا العام في الثامن من فبراير شباط.

وقال موقع تنس إسباني إن ديوكوفيتش أرسل إلى كريج تايلي رئيس الاتحاد الأسترالي للتنس "عدة مطالب" منها تقليص فترة الحجر الصحي ونقل اللاعبين إلى "منازل خاصة بها ملاعب تنس".

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من إدارة ديوكوفيتش.

وانتقد كيريوس نظيره ديوكوفيتش مرارا وتكرارا في 2020 لتنظيمه بطولة أدريا الاستعراضية في منطقة البلقان حيث اصيب العديد من اللاعبين بفيروس كورونا من بينهم اللاعب الصربي.

وكتب كيريوس المصنف 47 عالميا في حسابه في تويتر "ديوكوفيتش أحمق".

ويخضع ديوكوفيتش، الذي قرر استئجار منزل خاص بدلا من المكوث في فندق خلال بطولة أمريكا المفتوحة 2020، للحجر الصحي الإلزامي في أديليد قبل السفر إلى ملبورن للمشاركة في أستراليا المفتوحة.

وتساءل العديد من الأستراليين بشأن قرار استضافة البطولة مع سماح المنظمين باستقبال 1200 لاعب وطواقمهم بينما بقي آلاف المواطنين عالقين في الخارج بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال الأسترالي جروث إن ديوكوفيتش، الذي أسس رابطة اللاعبين المحترفين في العام الماضي بعد استقالته من رئاسة مجلس لاعبي اتحاد اللاعبين المحترفين، يسعى للشهرة.

وكتب جروث في صحيفة هيرالد صن "هل هو جاد؟ إنه استعراض سياسي أناني لاكتساب الشهرة".

وأشار اللاعب الأسترالي إلى الانتقادات التي تعرض لها ديوكوفيتش بعد تنظيم بطولة أدريا في يونيو حزيران الماضي.

وأضاف "اقتراح تقليص فترة الحجر الصحي على اللاعبين ليس غبيا فقط بل هو مهين للأستراليين الذين عانوا منه.

"ما الذي كان يفكر فيه؟ أن يقول دان أندروز (رئيس وزراء ولاية فيكتوريا) ‭'‬بالطيع يا ديوكوفيتش أي شيء آخر تريده؟‭'‬".

ولم تسلم صديقة اللاعب الأسترالي برنارد توميتش من انتقادات كيريوس بعد شكواها من جودة الطعام في فندق الحجر الصحي.

وقال كيريوس الذي انتقد اللاعبين الذين انتهكوا بروتوكولات مكافحة عدوى كوفيد-19 منذ بداية الجائحة "بغض النظر عن بيرني (برنارد) لكن صديقته ليس لديها وجهة نظر، أمور سخيفة".



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