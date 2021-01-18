الفيفا يرفض استئناف أتلتيكو مدريد ضد إيقاف تريبير

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين رفض طلب الاستئناف المقدم من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني ضد إيقاف اللاعب كيران تريبير لمدة عشرة أسابيع عن ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم.

وكانت العقوبة المفروضة من جانب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بداعي انتهاك القواعد الخاصة بالمراهنات، قد جرى رفعها مؤقتا نظرا لتقدم أتلتيكو مدريد بطلب الاستئناف.

لكن الفيفا ذكر اليوم الاثنين :"لجنة الاستئناف بالفيفا رفضت الاستئناف المقدم من نادي أتلتيكو مدريد في القضية الخاصة باللاعب كيران تريبير."

وأضاف :"وبالتالي، جرى تأييد قرار اللجنة التأديبية بالفيفا الصادر في 23 ديسمبر 2020، والذي يقضي بتوسيع نطاق تنفيذ العقوبات المفروضة على اللاعب من جانب الاتحاد الإنجليزي، لتطبق على مستوى العالم."

وكان الاتحاد الإنجليزي قد عاقب لاعب أتلتيكو مدريد والمنتخب الإنجليزي فيديسمبر بعدم ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم لمدة عشرة أسابيع، بسبب مخالفات ارتكبت في يوليو 2019 لدى انتقال تريبير للعب في إسبانيا قادما من توتنهام الإنجليزي.

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