بايرن يستعيد الانتصارات بثنائية في فرايبورج بالدوري الألماني

المصدر: د ب أ

استعاد بايرن ميونخ نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه الصعب 2 / 1 على ضيفه فرايبورج اليوم الأحد في المرحلة السادسة عشر للمسابقة.

ارتفع رصيد بايرن، حامل اللقب في المواسم الثمانية الأخيرة، إلى 36 نقطة في الصدارة، بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه لايبزج، في حين تجمد رصيد فرايبورج، الذي توقفت سلسلة انتصاراته التي استمرت في مبارياته الخمس الأخيرة بالمسابقة، عند 23 نقطة في المركز التاسع.

وبادر بايرن بالتسجيل عبر نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الذي أحرز هدفا مبكرا في الدقيقة السابعة، ليعزز صدارته ترتيب هدافي المسابقة برصيد 21 هدفا خلال 16 مباراة، بفارق تسعة أهداف أمام أقرب ملاحقيه النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند.

بهذا الهدف، تخطى ليفاندوفسكي الرقم القياسي للنجم السابق جيرد مولر، الذي أحرز 20 هدفا بالمسابقة خلال الدور الأول في موسم 1968 - 1969، ليصبح أكثر لاعب تسجيلا للأهداف بالدور الأول من بوندسليجا.

وأدرك فرايبورج التعادل في الدقيقة 62 عن طريق ينز بيترسن، لكن لم يهنأ الفريق الضيف بالتعادل كثيرا، عقب تسجيل توماس مولر الهدف الثاني لبايرن في الدقيقة 74.

بهذا الانتصار، أعاد بايرن البسمة إلى وجوه جماهيره، التي شعرت بالإحباط عقب خسارة الفريق المفاجئة 2 / 3 أمام مضيفه بوروسيا مونشنجلادباخ في المرحلة الماضية.

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