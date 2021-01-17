اتهم بالجنون.. حكم مباراة شتوتجارت وجلادباخ يثير الجدل بشأن ضربة جزاء

المصدر: د ب أ

أكد الحكم فيليز بريتش أنه يتفهم ثورة الغضب التي أصابت لاعبي بوروسيا مونشنجلادباخ عقب احتسابه ضربة جزاء لفريق شتوتجارت عقب الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد (فار) في الثواني الأخيرة من المباراة التي انتهت بالتعادل 2 /2 مساء أمس السبت في البوندسليجا.

وقال بريتش لشبكة "سكاي" عقب تسجيل سيلاس وامانجيتوكا ضربة جزاء لشتوتجارت في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة "هناك بعض الشكوك التي ظلت قائمة".

وفي البداية لم يحتسب بريتش ضربة الجزاء لكن تم استدعاؤه لمشاهدة الواقعة عبر شاشة الفار من قبل بيبيانا ستينهاوز مساعدة الفيديو.

وأضاف بريتش "إنه مشهد معقد لأنه كان هناك التحامان، أعتقد أن شتوتجارت يمكنه أن يكون سعيدا بضربة الجزاء".

وبدا أن رامي بنسبعيني ارتكب مخالفة بذراعه ضد ساسا كالايدزيتش لاعب شتوتجارت داخل منطقة الجزاء لكن في نفس الوقت كان هناك تلامسا بين قدم كالايدزيتش وأحد زملائه.

وقال يوناس هوفمان لاعب جلادباخ بشأن قرار الحكم "الأمر صفيق جدا، لا أعرف كيف يفكر بريتش".

وأضاف "إنه جنون، لم يسبق أن شاهدت شيئا مثل هذا، لا أعرف لماذا يتواجد مساعد الفيديو".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز