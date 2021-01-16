بهدف أنطونيو..ويستهام يفوز على بيرنلي في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

فاز فريق ويستهام على ضيفه بيرنلي 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا فوز وست بروميتش على وولفرهامبتون 3 / 2، وبرايتون على ليدز 1 / صفر.

ويدين فريق ويستهام بالفضل في هذا الفوز للاعبه ميشيل أنطونيو الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة التاسعة.

ورفع ويستهام رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثامن، وتوقف رصيد بيرنلي عند 16 نقطة في المركز السابع عشر.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق وست بروميتش فوزا صعبا من مضيفه وولفرهامبتون 3 / 2.

وسجل أهداف وست بروميتش ماثيو بيريرا (هدفين) في الدقيقة الثامنة و56 من ركلتي جزاء وسيمي أجاي في الدقيقة 52 ، فيما سجل هدفي وولفرهامبتون فابيو سيلفا وويلي بولي في الدقيقتين 38 و43.

ورفع وست بروميتش رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير، وتوقف رصيد وولفرهامبتون عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

وفي المباراة الثالثة، سجل نيال موباي هدفا في الدقيقة 17 ليقود فريقه برايتون للفوز على ليدز يونايتد 1 / صفر.

ورفع برايتون رصيده إلى 17 نقطة في المركز السادس عشر، وتوقف رصيد ليدز عند 23 نقطة في المركز الثاني عشر.

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