الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي يعتزل كرة القدم

المصدر: د ب أ

أعلن نادي ديربي كاونتي الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الجمعة اعتزال واين روني "35عاما"، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي، كرة القدم ، ليصبح مدربا للفريق المنافس بدوري الدرجة الأولى بشكل دائم.

وسجل روني 53 هدفا في 120 مباراة مع المنتخب الإنجليزي، كما أنه ثاني أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الإنجليزي بعد الحارس بيتر شيلتون الذي شارك في 125 مباراة.

وبعد أن تولى تدريب ديربي بشكل مؤقت في نوفمبر الماضي، وأشرف على تسع مباريات لفريق ديربي، اختار روني اعتزال لعب كرة القدم من أجل التركيز على واجباته كمدرب.

كما يعد روني هو الهداف التاريخي لمانشستر يونايتد، الذي فاز معه بخمسة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الفترة التي قضاها معه والتي بدأت في 2004، بعد انتقاله من إيفرتون، وانتهت في 2017.



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