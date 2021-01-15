انسحاب أوكلاند سيتي النيوزيلندي من مونديال الأندية

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الجمعة انسحاب فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي من المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم للأندية المقررة فبراير المقبل، بسبب القيود الصارمة المتعلقة بجائحة فيروس كورونا المستجد في نيوزيلندا.

وذكر الفيفا أن النادي أبلغه بعدم إمكانية المشاركة :"في ظل وباء كوفيد-19 وإجرءات الحجر الصحي المتعلقة به، والتي تطبقها السلطات في نيوزيلندا."

وأضاف الفيفا :"رغم التواصل المنتظم للفيفا مع النادي واتحاد الكرة النيوزيلندي واتحاد أوقيانوسيا في الأيام الماضية، تجاوزت متطلبات السلطات النيوزيلندية فيما يتعلق بإجراءات العزل والحجر الصحي، اختصاصات الفيفا، وبالتالي لم يكن من الممكن التوصل إلى حل."

وكان من المفترض أن يمثل أوكلاند سيتي قارة أوقيانوسيا في مونديال الأندية الذي يشارك به أبطال القارات إلى جانب ممثل البلد صاحبة الضيافة.

وكان من المفترض أن يلتقي أوكلاند سيتي مع فريق الدحيل بطل قطر، في افتتاح البطولة المقررة بين يومي الأول و11 من فبراير.

وبانسحاب الفريق النيوزيلندي، يتأهل الدحيل بذلك إلى دور الثمانية مباشرة، وستنطلق البطولة بذلك في الرابع من فبراير.



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