وفاة الفرنسي شيبران بعد إصابته في رالي دكار

المصدر: رويترز

قال منظمون اليوم الجمعة إن متسابق الدراجات النارية الفرنسي بيير شيبران توفي بعد خمسة أيام من تعرضه لحادث في رالي دكار المقام في السعودية متأثرا بالإصابة التي تعرض لها خلال الحادث.

وخضع الرياضي الفرنسي البالغ من العمر 52 عاما لعملية جراحية وأدخل في غيبوبة طبية صناعية بعد الحادث الذي تعرض له في المرحلة السابعة ما بين حائل وسكاكا في 10 يناير كانون الثاني الجاري.

وتوفي شيبران الذي كان يشارك في السباق للمرة الرابعة خلال نقله من جدة إلى فرنسا على متن طائرة طبية.

وقال المنظمون في بيان "خلال نقله على متن طائرة طبية من جدة إلى فرنسا توفي بيير شيبران متأثرا بجراحه التي أصيب بها نتيجة سقوطه خلال المرحلة السابعة من الرالي ما بين حائل وسكاكا في 10 يناير".

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