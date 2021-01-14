فيروس كورونا يهدد أولمبياد طوكيو بالتأجيل

المصدر: رويترز

قال وزير في مجلس الوزراء الياباني اليوم الخميس إن أولمبياد طوكيو التي تأجلت للعام الحالي قد لا تقام الصيف المقبل كما هو مخطط لها في ظل تفشي جائحة كوفيد-19.

وأكد أن المدينة المضيفة بحاجة للاستعداد لكل شيء.

وقال تارو كونو وزير الإصلاح الإداري والتنظيمي في مقابلة خلال مؤتمر رويترز نكست: "نحتاج لبذل قصارى جهدنا للاستعداد للأولمبياد في اللحظة الحالية، لكن يمكن أن تسير الأمور في أي اتجاه مغاير".

وأثار تجدد تفشي كوفيد-19 عالميا، بما في ذلك تسجيل معدلات إصابة قياسية في اليابان، الشكوك بشأن الأولمبياد الذي تأجل لمدة عام في 2020.

وقالت الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن الحكومة وسعت نطاق حالة الطوارئ التي أعلنتها في منطقة طوكيو، وتجاوزت الإصابات الجديدة 1500 إصابة اليوم.

وتراجعت قابلية الشعب الياباني لمشاهدة الألعاب الرياضية، حيث قال 77% من المشاركين في استطلاع رأي هذا الأسبوع إنه يجب أن يتم إلغاء الأولمبياد أو تأجيله.

لكن الأولمبياد، وما يجلبه من عائدات سياحية، يمثل أولوية لرئيس الوزراء يوشيهيدي سوجا.

وقال سوجا وآخرون مرارا وتكرارا إن قرار المضي قدما في إقامة الأولمبياد متروكا للجنة الأولمبية الدولية، وأنهم مستمرون في الاستعداد لاستضافة الألعاب.

وقال كونو في أقوى التعليقات حتى الآن من وزير في الحكومة بشأن عدم اليقين حول الأولمبياد: "كل شيء ممكن، لكن كدولة مضيفة للأولمبياد نحتاج القيام بأقصى شيء ممكن، حتى نتمكن من تقديم دورة أولمبية جيدة".

وأوضح: "يجب أن تفكر اللجنة الأولمبية الدولية في خطة ثانية وثالثة. لكن الوضع ليس سهلا".

وقال سوجا أمس إنه لم يسمع أي شيء يشير إلى عدم إقامة الأولمبياد في موعده وإن التخطط لاستضافة طوكيو للألعاب يسير "بكل قوة".

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