كورونا يتسبب في تأجيل مباراة استون فيلا وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس تأجيل مباراة استون فيلا مع إيفرتون بسبب تزايد حالات الإصابة في صفوف استون فيلا.

وكان من المقرر أن تقام المباراة يوم الأحد المقبل ضمن الجولة التاسعة عشر للدوري الإنجليزي الممتاز لكن جرى تأجيلها بعد إصابة العديد من لاعبي استون فيلا بالعدوى.

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب تأجيل مباراة استون فيلا مع توتنهام والتي كان مقررا لها أمس الأربعاء للسبب ذاته.

ومن المقرر أن يلتقي استون فيلا مع مانشستر سيتي يوم 20 يناير ثم يلاقي بيرنلي في 27 يناير وصولا لملاقاة ساوثهامبتون في 30 من نفس الشهر.

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