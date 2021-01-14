مواجهة إنتر ميلان ويوفنتوس تسرق الأضواء في الدوري الإيطالي

المصدر: د ب أ

حسم فريقا إنتر ميلان ويوفنتوس التأهل إلى دور الثمانية لكأس إيطاليا قبل مواجهة القمة التي تجمع بينهما مساء الأحد في المرحلة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

واحتاج الفريقان إلى وقت إضافي مساء الأربعاء لحسم الفوز في دور الستة عشر ، حيث شارك المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو من على مقاعد البدلاء ليحرز هدف الفوز 2 /1 في شباك فيورنتينا كما شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كبديل ليقود يوفنتوس للفوز على جنوه 3 /2.

ويحتل إنتر ميلان المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإيطالي بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الرابع والذي يمتلك مباراة مؤجلة.

ويعيش يوفنتوس حالة من النشوة بعد تحقيقه ثلاثة انتصارات متتالية ، منذ الهزيمة بثلاثة أهداف دون رد أمام فيورنتينا أواخر الشهر الماضي، من بينها الفوز على ميلان المتصدر بثلاثة أهداف لهدف.

من جانبه ابتعد إنتر ميلان بفارق ثلاث نقاط عن ميلان المتصدر بعد خسارته أمام كالياري بهدفين لهدف وتعادله مع روما صاحب المركز الثالث بهدفين لكل منهما.

وقال انطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان "حصلنا على وقت للتعافي قبل مباراة الأحد".

وأضاف "كل انتصار يعطيك طاقة كبيرة ، الانتصارات تشحذ الهمم".

وأوضح "حصلنا على وقت كاف لاستعادة توازننا قبل مباراة الأحد التي اعتبرها اختبارا هاما لتأكيد المستوى الذي أصبحنا عليه وإلى أي مدى نجحنا في تقليص الفجوة مقارنة بالموسم الماضي، سنستعد للمباراة بالصورة الصحيحة".

ولعب كونتي في صفوف يوفنتوس حتى عام 2004 قبل أن يصبح مدربا للفريق وفاز معه بأول ثلاثة ألقاب في الدوري الإيطالي في الطريق نحو حصد اللقب تسع مرات على التوالي، وتولى تدريب إنتر ميلان في الموسم الماضي لكنه خسر المواجهتين أمام فريقه السابق.

ويلتقي كونتي وجها لوجه مع اندريا بيرلو المدرب الحالي ليوفنتوس والذي سبق له اللعب تحت آمرة كونتي بين عامي 2011 و2014 في صفوف المنتخب الإيطالي.

وقال بيرلو بشأن نجاح جنوه في التعادل 2 /2 بعد تأخره بهدفين ليتم اللجوء إلى الوقت الإضافي الذي حسمه يوفنتوس لصالحه "إنه أمر مخزي لأننا كان بمقدورنا أن نستثمر مجهوداتنا بشكل أفضل، لكن كان هناك الكثير من اللاعبين يخوضون مثل هذه المواجهات للمرة الأولى ومن المتوقع حدوث مثل هذه الأخطاء".

وشارك المدافع المخضرم جورجيو كيلليني في 60 دقيقة من المباراة بعد فترة غياب طويلة.

وقال كيلليني "أشعر بأنني مثل لاعب يافع يسجل ظهوره الأول ، لعبت بجوار المدافع رادو دراجوسين ، الذي قد يصير في عمر أبني".

وأضاف "لقد ابتعدت لفترة طويلة بعد مشاكل متعاقبة ، كان من المهم استعادة الثقة داخل الملعب".

ويعتمد يوفنتوس بشكل كبير على جهود كيلليني في غياب أليكس ساندرو وماتياس دي ليخت بسبب إصابتهما بفيروس كورونا المستجد بجانب الكولومبي خوان كوادرادو في الوقت الذي يغيب فيه الأرجنتيني باولو ديبالا للإصابة مثله مثل فيدريكو كييزا وسط آمال بتعافي لاعب الوسط ويستون ماكيني.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة مواجهة من نوع خاص بين رونالدو هداف الدوري الإيطالي برصيد 15 هدفا ولوكاكو الذي أحرز 12 هدفا هذا الموسم.

ويشهد يوم الجمعة مباراة أخرى كبيرة ومواجهة الديربي بين لاتسيو وروما في الوقت الذي يختتم فيه ميلان الجولة الثامنة عشر يوم الاثنين بملاقاة مضيفه كالياري.

ولم يقدم ميلان أداءه المعهود في مسابقة الكأس وتأهل للدور التالي بصعوبة عبر الفوز بركلات الجزاء على تورينو في الوقت الذي عاش فيه نابولي أوقاتا صعبة في كأس إيطاليا قبل الفوز 3 /2 على إمبولي المنافس بالدرجة الثانية.

ويلتقي نابولي مع فيورنتينا يوم الأحد في الوقت الذي يلتقي فيه اتالانتا مع جنوه بجانب مباراة الديربي بين ساسولو وبارما وأيضا يلتقي كروتوني مع بينفينتو.

وفي مباريات السبت يلتقي سامبدوريا مع اودينيزي وبولونيا مع فيرونا وتورينا مع سبيزيا.

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