سانتوس إلى نهائي كأس ليبرتادوريس بثلاثية نظيفة في مرمى بوكا جونيورز

المصدر: د ب أ

تأهل فريق سانتوس البرازيلي إلى نهائي بطولة كأس ليبرتادوريس لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه بوكا جونيورز الأرجنتيني 3 / صفر صباح اليوم في إياب الدور قبل النهائي من البطولة.

وسجل أهداف سانتوس دييجو بيتوكا و يفيرسون سوتيلدو ولوكاس براجا في الدقائق 16 و49 و51.

وشهدت المباراة طرد فرانك فابرا لاعب بوكا جونيورز في الدقيقة 56.

وكانت مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين على ملعب بوكاجونيورز انتهت بالتعادل السلبي ليصعد سانتوس للمباراة النهائية فائزا بمجموع الذهاب والإياب 3 / صفر.

وضرب سانتوس موعدا في المباراة النهائية مع مواطنه بالميراس البرازيلي الذي تغلب على ريفر بليت الأرجنتيني 3 / 2 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور قبل النهائي.

وتقام المباراة النهائية للبطولة في 30 يناير الحالي على استاد "ماراكانا" العريق بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية مع غياب الجماهير في ظل استمرار أزمة "كورونا".

ويتأهل الفائز في هذه المباراة إلى بطولة العالم للأندية ، والتي تقام فبراير المقبل.

وكانت البطولة استأنفت نشاطها في سبتمبر الماضي بعد توقف دام لنحو ستة شهور بسبب جائحة كورونا.

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