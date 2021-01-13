هدف لوكاكو في الوقت القاتل يقود الإنتر لدور الثمانية بكأس إيطاليا

المصدر: رويترز

احتاج إنتر ميلان إلى هدف في الوقت الإضافي عبر البديل روميلو لوكاكو ليهزم فيورنتينا 2-1 في كأس إيطاليا لكرة القدم اليوم الأربعاء وحجز موعدا مع غريمه ميلان في دور الثمانية.

وكان أليكسيس سانشيز محور الأحداث في الشوط الأول بعد أن سدد في القائم من مسافة قريبة للمرمى قبل أن يحصل على مخالفة داخل منطقة الجزاء ونفذ أرتورو فيدال ركلة جزاء ليضع إنتر في المقدمة في الدقيقة 40.

وغضب إنتر، الذي اعتمد على كريستيان إريكسن في ظهور نادر للاعب الوسط الدنمركي، من الحكم لاحتساب ركلة جزاء أخرى لفيورنتينا بعد لحظات عندما بدا أن المدافع ميلان شكرينيار يستحوذ على الكرة لكن القرار ألغي بتدخل نظام حكم الفيديو المساعد.

وأهدر لاوتارو مارتينيز فرصة هائلة لمضاعفة تقدم إنتر ودفع الثمن غاليا بعد أن تعادل كريستيان كوامي لأصحاب الضيافة في الدقيقة 57.

وأضاع سانشيز فرصة أخرى خطيرة ليفشل إنتر في هز الشباك حتى نزول لوكاكو الذي حسم الانتصار بضربة رأس في الدقيقة 119 ليصطدم إنتر بجاره ميلان الذي هزم تورينو بركلات الترجيح في دور 16 أمس الثلاثاء.

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