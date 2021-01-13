أتليتيكو يحكم قبضته على صدارة الليغا بفوز على أشبيلية

المصدر: رويترز

أثبت أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم مرة أخرى أنه قادر على إحراز اللقب عندما هزم إشبيلية المتألق 2-صفر أمس الثلاثاء ليبتعد بفارق أربع نقاط عن أقرب ملاحقيه.

وبدأ أتليتيكو المباراة بطريقة مثالية عندما تلقى أنخيل كوريا تمريرة من الظهير الأيمن العائد كيران تريبيير وفاجأ إشبيلية بتسديدة دخلت المرمى بعد اصطدامها بالقائم القريب ليمنح فريق المدرب دييجو سيميوني التقدم في الدقيقة 17.

وحسم لاعب الوسط ساؤول نيجيز الانتصار بتسديدة من عند حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 76 ليسجل هدفه الأول هذا الموسم ويكبد إشبيلية خسارته الأولى في عشر مباريات بجميع المسابقات.

ورفع الانتصار رصيد أتليتيكو إلى 41 نقطة من 16 مباراة بفارق أربع نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي خاض 18 مباراة.

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