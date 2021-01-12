النجم المصري "تريزيجيه" يعلن إصابته بفيروس كورونا

المصدر: د ب أ

أعلن اللاعب المصري محمود حسن تريزيجيه جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي أستون فيلا الإنجليزي إصابته بفيروس كورونا.

وقال تريزيجيه عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "قدر الله ما شاء فعل، بعد الإصابة في الرأس بـ 6 غرز، تعرضت لإصابة بمزق ثم إصابة في العضلة الخلفية، وتغيبت لمدة شهر ثم بعد التأهيل وبداية العودة للتدريبات الجماعية، تعرضت للإصابة بفيروس كورونا".

وتغيب تريزيجيه عن تدريبات ومباريات فريقه أستون فيلا بالدوري الإنجليزي الفترة الماضية بسبب تعرضه للإصابة بتمزق في العضلة الخلفية.

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