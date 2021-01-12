مدرب بايرن ميونخ يزف بشرى سارة لجمهور النادي

المصدر: د ب أ

أبدى هانز فليك المدير الفني لفريق بايرن ميونخ، ثقته في إمكانية عودة المهاجم سيرجي جنابري من الإصابة للمشاركة في مباراة الفريق أمام هولستين كيل في كأس ألمانيا لكرة القدم، مؤكدا أن فريقه لن يتعامل باستهانة مع فريق الدرجة الثانية.

وتعرض جنابري للإصابة في مباراة فريقه أمام ماينز والتي فاز بها الفريق البافاري 5 / 2 في الثالث من يناير الجاري، ليغيب عن مواجهة مونشنجلادباخ والتي خسرها بايرن 2 / 3.

وقال فليك في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "وفق ما سارت عليه الأمور اليوم، سيرجي جنابري سيشارك في مباراة الغد".

وأضاف: "لقد شارك في التدريبات كاملة، ولا أتوقع أن يكون لذلك أثر سلبي عليه، أنه جزء من الخطة".

ويحتل كيل المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية، بفارق نقطة خلف المتصدر هامبورج، وسيتعامل معه بايرن ميونخ باحترام وفق تصريحات فليك.

وقال فليك: "سنتعامل مع تلك المباراة بجدية، من المتوقع أن نفوز بتلك المباراة، لكن ذلك لا يعني أن تلك التوقعات يجب أن تحدث دائما".

ويدافع بايرن ميونخ عن لقبه كبطل لكأس ألمانيا الموسم الماضي إلى جانب لقبي الدوري (بوندسليغا) ودوري أبطال أوروبا، وربما يلجأ فليك لنظام المداورة بين اللاعبين لتجنب الإرهاق في موسم مزدحم بالعديد من المباريات بسبب ضغط أزمة فيروس كورونا المستجد.

وتابع فليك : "سنتدرب كالمعتاد غدا قبل المباراة، ثم سنقرر بعد ذلك من سيسافر إلى كيل معنا".

وأوضح: "هناك الكثير من المباريات في الوقت الراهن ونحن نقضى وقتا طويلا في العديد من الفنادق، ولهذا السبب نحن لا نسافر إلا أيام المباريات".

وبإقامة مباراة بايرن ميونخ وكيل تختتم منافسات الدور الثاني من المسابقة، والتي أٌقيمت باقي مبارياتها قبل فترة أعياد الميلاد، وسيلعب الفائز منهما مع فريق دارمشتات في الدور الثالث من المسابقة أحد يومي الثاني أو الثالث من فبراير المقبل.

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