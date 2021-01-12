ألافيس الإسباني يفك ارتباطه بالمدرب ماشين

المصدر: د ب أ

أكد نادي ألافيس الإسباني لكرة القدم اليوم الثلاثاء، فك ارتباطه مع مدرب الفريق الأول بابلو ماشين، حيث يحتل الفريق المركز السادس عشر بالدوري الإسباني.

وتولى ماشين تدريب ألافيس في الصيف الماضي، وقاد الفريق للفوز على مضيفه ريال مدريد في وقت سابق من الموسم الحالي، والتعادل على أرضه مع برشلونة.

ولكن الفريق حصد خمس نقاط فقط من آخر 21 نقطة ممكنة، ويبتعد الفريق بفارق نقطتين فقط عن المراكز المهددة بالهبوط.

وذكر الفريق :"بداية من اليوم الثلاثاء، أنهى ألافيس والمدرب علاقتهما التي بدأت في أغسطس الماضي".

وربطت تقارير إعلامية إسبانية المدرب السابق لألافيس أبيلاردو فيرنانديز بالعودة للنادي.

يذكر أن ألافيس يلتقي مع أشبيلية ثم ريال مدريد في المباراتين المقبلتين بالدوري.

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