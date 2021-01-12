هويسكا الإسباني يعلن إقالة مدربه

المصدر: د ب أ

أعلن نادي هويسكا متذيل ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، عن إقالة مدربه ميشيل سانشيز في وقت متأخر من أمس الاثنين، وذلك عقب خسارة الفريق صفر / 2 أمام ريال بيتيس.

فاز هويسكا بمباراة واحدة طوال الموسم وحقق 12 نقطة من 18 مباراة خاضها، وأبعدته الخسارة الأخيرة بفارق ست نقاط عن مراكز البقاء.

وقاد سانشيز "45 عاما " فريق هويسكا للصعود إلى الدوري الممتاز كما تمكن من قيادة الفريق إلى تسعة تعادلات في الدوري الممتاز لكن غياب الانتصارات أدى إلى تواجد الفريق في مؤخرة الترتيب.

وذكر بيان للنادي :" هويسكا يشكر ميشيل وفريقه على تفانيهم في العمل منذ اليوم الاول وحتى اليوم الأخير لهم في النادي".

وذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن أسير جاريتانو المدير الفني السابق لليجانيس وريال سوسيداد وديبورتيفو آلافيس ربما يكون خليفة ميشيل سانشيز في منصبه.

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