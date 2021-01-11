رونالدو يعادل رقماً قياسياً للأهداف في فوز يوفنتوس على ساسولو

المصدر: د ب أ

عادل البرتغالي كريستيانو رونالدو رقما قياسيا جديدا، بعد تسجيله هدفا في المباراة التي فاز فيها فريقه على ساسولو 3 / 1 أمس الأحد في الجولة السابعة عشر من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم يوفنتوس بهدف سجله دانيلو في الدقيقة 51، وتعادل جريغوري ديفريل لساسولو في الدقيقة 58، قبل أن يسجل آرون رامسي الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 82 ثم سجل كريستيانو رونالدو الهدف الثالث ليوفنتوس في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبالهدف، الذي سجله رونالدو في مباراة أمس الأحد رفع رصيد أهدافه إلى 15 هدفا، ليعزز صدارته لهدافي الدوري الإيطالي هذا الموسم، وليعادل الرقم القياسي المسجل بإسم جوزيف بيكان كأكثر اللاعبين تسجيلا للأهداف في تاريخ كرة القدم مسجلا هدفه رقم 759.

وشهدت المباراة طرد بيدور مبا أوبيانج، لاعب ساسولو، في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد ساسولو عند 29 نقطة في المركز السابع.

وجاءت بداية المباراة متوسطة المستوى وسرعان ما فرض يوفنتوس سيطرته على مجريات اللقاء وتوالت محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف مبكر يربك به حسابات منافسه ساسولو، الذي تراجع لوسط ملعبه واعتمد على شن الهجمات المرتدة وقتما تتاح أمامه الفرصة.

ومع ذلك لم يتمكن أي من الفريقين من تشكيل أية خطورة على مرمى الآخر حيث انحصر اللعب في وسط الملعب في الدقائق الأولى من اللقاء.

وجاءت أول المحاولات الخطيرة من نصيب يوفنتوس في الدقيقة الثامنة عندما لعبت كرة عرضية من الجانب الأيسر حيث ارتقى إليها كريستيانو رونالدو وقابلها بضربة رأس قبل الحارس أندريا كونسيلي الذي خرج من مرماه لكن كرة رونالدة علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وفي الدقيقة 11 أهدر يوفنتوس فرصة تسجيل الهدف الأول عندما لعبت كرة طولية إلى وستون مكيني على حدود منطقة جزاء ساسولو ليمررها بكعب قدمه إلى جيانلوكا فرابوتا داخل منطقة الجزاء من الناحية اليسرى ليسدد كرة قوية لكنها علت العارضة.

بعد تلك الهجمة دخل فريق ساسولو أجواء المباراة وبادل فريق يوفنتوس للهجمات ولكنهما فشلا في تشكيل أية خطورة على مرمى الآخر لينحصر اللعب في وسط الملعب.

وظل اللعب منحصرا في وسط الملعب حتى جاءت الدقيقة 40 والتي شهدت تسديدة قوية من أرون رامسي لاعب يوفنتوس لكنها مرت بجوار القائم الأيسر للحارس.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وبعد العودة لتقنية حكم الفيديو المساعد أشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه بيدرو مبا أوبيانج لاعب ساسولو لتدخله العنيف مع فيديريكو كييزا.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع أهدر يوفنتوس فرصة تسجيل هدف التقدم عندما مرر ليوناردو بونوتشي الكرة بكعب قدمه إلى ديان كولوسيفسكي داخل منطقة الجزاء ليلمس الكرة قبل سقوطه على أرض الملعب إلا أن الحارس كونسيلي لمسها لتغير الكرة اتجاهها وتبتعد عن المرمى إلا أن رونالدو لحق بها ولكن الدفاع أبعد الكرة.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول أهدر يوفنتوس فرصة تسجيل الهدف الأول عندما انفرد آرون رامسي بالحارس كونسيلي ليمرر الكرة إلى كولوسيفسكي لحظة خروج الحارس من مرماه ليسددها كولوسيفسكي باتجاه المرمى الخالي ولكن كرته علت العارضة بسنتيميترات قليلة ليطلق بعدها الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي.

ومع بداية الشوط الثاني، كثف يوفنتوس من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، في المقابل تراجع ساسولو لوسط ملعبه للحفاظ على نظافة شباكه مع الاعتماد على شن الهجمات المرتدة.

وسجل يوفنتوس هدف التقدم في الدقيقة 51 عندما سدد البرازيلي دانيلو كرة قوية من على حدود منطقة جزاء ساسولو من الناحية اليمنى لتعانق الكرة الزاوية اليسرى الأرضية للحارس كونسيلي.

وعلى عكس سير اللعب سجل ساسولو هدف التعادل في الدقيقة 58 عندما مرر حامد جونيور تراوري كرة بينية إلى جريجوري ديفريل داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة أرضية على يمين الحارس فويتشيك تشيزني إلى داخل المرمى.

بعد الهدف كثف يوفنتوس من محاولاته الهجومية بحثا عن تسجيل هدف التقدم، وكاد أن يسجله في الدقيقة 65 عندما لعبت كرة خلف المدافعين إلى رونالدو الذي لعبها لحظة خروج الحارس من مرماه ولكن كرته لم تصل إلى المرمى حيث تمكن مدافعي ساسولو من إبعاد الكرة.

وكاد كييزا أن يسجل الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 66 عندما توغل بالكرة من الناحية اليسرى داخل منطقة جزاء ساسولو وسدد كرة قوية اصطدمت بالقائم الأيمن للحارس كونسيلي وخرجت لركلة مرمى.

وأهدر أدريان رابيو فرصة تسجيل الهدف الثاني ليوفنتوس في الدقيقة 70 عندما لعبت ركلة ركنية داخل منطقة جزاء ساسولو ارتقى إليها رابيو وقابلها بضربة رأس لكن كرته علت العارضة بسنتيميترات قليلة.

وأهدر رونالدو فرصة تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 73 عندما مرر كولوسيفسكي الكرة إلى رونالدو داخل منطقة الجزاء ليقابلها رونالدو بتسديدة أرضية لكن كونسيلي تألق وتصدى لها.

وفي الدقيقة 82 سجل يوفنتوس الهدف الثاني عندما مرر فرابوتا كرة عرضية أرضية من الناحية اليسرى ليقابلها آرون رامسي بتسديدة إلى داخل المرمى.

وكاد براين أودي لاعب ساسولو أن يسجل هدف التعادل لساسولو عندما دخل منطقة جزاء يوفنتوس من الناحية اليمنى وسدد كرة أرضية قوية تصدى لها تشيزني ببراعة.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة سجل رونالدو الهدف الثالث عندما لعبت كرة طولية خلف مدافعي ساسولو استلمها رونالدو في الناحية اليمنى وانطلق بها حتى دخل منطقة جزاء ساسولو وسدد كرة أرضية لحظة خروج الحارس كونسيلي من مرماه إلى داخل المرمى ليطلق بعده الحكم صافرة نهاية اللقاء بفوز يوفنتوس 3 / 1.

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