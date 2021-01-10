ليفانتي يقلب تأخره لفوز ثمين على إيبار بالدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

قلب ليفانتي تأخره بهدف نظيف إلى فوز ثمين 2 / 1 على إيبار اليوم الأحد في المرحلة الثامنة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ليفانتي رصيده إلى 21 نقطة ليقفز إلى المركز التاسع بفارق الأهداف فقط أمام أتلتيك بلباو ، وتجمد رصيد إيبار عند 19 نقطة في المركز الثالث عشر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بالتعادل السلبي ثم سجل تاكاشي إنوي هدف التقدم لإيبار في الدقيقة 51 .

ولكن ليفانتي رد بهدفين سجلهما جونزالو ميليرو وخوسيه لويس موراليس في الدقيقتين 65 و76 .

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