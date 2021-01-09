شالكه يتذوق طعم فوزه الأول بعد 30 مباراة بلا انتصار

المصدر: رويترز

أحرز الأمريكي الشاب ماثيو هوبي ثلاثة أهداف للذكرى في مباراته الخامسة في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم ليقود شالكه المتعثر للفوز 4-صفر على ضيفه هوفنهايم اليوم السبت ويضع حدا لصيام فريقه عن الفوز في 30 مباراة متتالية في الدوري.

ووضع هوبي، الذي شارك في مباراته الأولى في الدوري في نوفمبر، الكرة من فوق الحارس أوليفر باومان بعد تمريرة رائعة من أمين حارث من هجمة مرتدة قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول.

وصنع حارث الهدفين الثاني والثالث لزميله البالغ عمره 19 عاما في الدقيقتين 57 و63.

وأكمل حارث لاعب منتخب المغرب الرباعية قبل عشر دقائق من النهاية ليتقدم شالكه إلى المركز قبل الأخير.

وانضم هوبي المولود في كاليفورنيا إلى شالكه في 2019 قادما من أكاديمية برشلونة في أريزونا.

وكان شالكه، الذي جاء انتصاره الأخير في الدوري في يناير 2020، على بعد مباراة واحدة من رقم تاسمانيا برلين السلبي بعدم الفوز في 31 مباراة متتالية في الدوري في موسم 1965-1966.

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