إيفرتون يعبر روثرهام بصعوبة في كأس الاتحاد الإنجليزي

المصدر: رويترز

سجل البديل عبد الله دوكوري هدفا حاسما في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود إيفرتون لكسر عناد روثرهام يونايتد بالفوز عليه 2-1 في مباراة مثيرة بالدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي لكرة القدم في جوديسون بارك اليوم السبت.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 بعد أن سجل جينك طوسون أول هدفه له مع إيفرتون منذ نوفمبر تشرين الثاني 2019 لكن الظهير الأيمن الأمريكي ماثيو أولسوند عادل النتيجة في الدقيقة 56.

وبعد مرور ثلاث دقائق من الوقت الإضافي سجل صاحب الضيافة هدف الفوز الحاسم بعد أن تلقى دوكوري تمريرة من زميله جيمس رودريجيز ليضعها في شباك المنافس. ومع إراحة إيفرتون، بطل كأس الاتحاد خمس مرات، كبير هدافيه دومينيك كالفرت-لوين والمهاجم البرازيلي ريتشارليسون حصل الدولي التركي طوسون على فرصة نادرة لقيادة خط الهجوم ليهز الشباك في الدقيقة العاشرة.

ورد الفريق الزائر بعدد من الفرص وحقق مبتغاه بتسجيل هدف التعادل بعد مرور عشر دقائق من الشوط الثاني بواسطة أولسوند.

واعتقد إيفرتون أنه سجل هدف الفوز قرب نهاية الوقت الأصلي بعد أن هز طوسون الشباك في الدقيقة 86 لكن الحكم ألغاه بسبب التسلل بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.

لكن الفرنسي دوكوري هو من حسم التأهل للدور الرابع من المسابقة.

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