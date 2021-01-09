وست بروميتش يتعاقد مع المخضرم لونرجان لحراسة مرماه

المصدر: رويترز

قال نادي وست بروميتش ألبيون المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم السبت إنه تعاقد مع حارس المرمى الانجليزي المخضرم آندي لونرجان بناء على عقد قصير المدة يستمر حتى نهاية الموسم الحالي.

ولعب لونرجان (37 عاما) في السابق لبولتون واندرارز وبريستون نورث إيند.

وهذه هي ثاني صفقة يبرمها وست بروميتش خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعد التعاقد مع لاعب الوسط الاسكتلندي روبرت سنودجراس لاعب وست هام يونايتد السابق أمس الجمعة.

وقال وست بروميتش في بيان "تعاقد وست بروميتش ألبيون مع الحارس آندي لونرجان صاحب الخبرة الكبيرة بناء على عقد قصير المدة يستمر حتى نهاية الموسم الحالي".

وأكد ألبيون أن حارسه الجديد سيكون جاهزا للمشاركة في مباراته في الدور الثالث لكأس الاتحاد الانجليزي أمام بلاكبول في وقت لاحق من اليوم السبت.

وسيكون لونرجان الحارس الثاني لفريقه الجديد بعد الحارس الأساسي سام جونستون.

ويحتل وست بروميتش المركز 19 وقبل الأخير بين فرق الدوري الممتاز برصيد ثماني نقاط من 17 مباراة ويتخلف بست نقاط عن منطقة الأمان.

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