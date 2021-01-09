إصابة لاعبة التنس الأمريكية أنيسيموفا بكورونا

المصدر: رويترز

قالت قناة التنس الليلة الماضية إن لاعبة التنس الأمريكية الصاعدة أماندا أنيسيموفا المصنفة 30 عالميا أصيبت بفيروس كورونا المستجد سريع العدوى.

ولم تؤكد أنيسيموفا (19 عاما) إصابتها بالعدوى إلا أنها لا تشارك في بطولة أبوظبي الحالية للسيدات في دولة الإمارات.

وإلى جانب صورة وجه يبكي كتبت اللاعبة الأمريكية الشابة عبر إنستجرام أمس الجمعة "أريد أن ألعب".

وتوجت أنيسيموفا بلقبها الأول في بطولات المحترفات في بوجوتا عاصمة كولومبيا في أبريل نيسان 2019 ووصلت لأعلى تصنيف لها طوال مسيرتها وهو المركز 21 عالميا بعد ذلك بستة أشهر.



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