اتهام بطل العالم في الوثب الطويل بانتهاك قواعد تعاطي المنشطات

المصدر: د ب أ

أعلنت وحدة النزاهة بالاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الجمعة أن الجنوب أفريقي لوفو مانيونجا، بطل العالم في 2017 في الوثب الطويل، متهم بانتهاك قواعد تعاطي المنشطات بسبب فشله في تحديد مكان تواجده.

وكان مانيونجا، الذي اتم عامه الـ30 اليوم الجمعة، أوقف مؤقتا على أساس التهمة الصادرة يوم 23 ديسمبر وفقا لوحدة النزاهة بالاتحاد الدولي.

ويجب على الرياضيين في مجمعات الاختبارات الرسمية أن يقدموا ما يثبت مكان تواجدهم لفترة معينة بشكل يومي لكي يتمكنوا من الخضوع لاختبارات المنشطات خارج المنافسات.

والغياب عن ثلاثة اختبارات خلال 12 شهرا ينتج عنه توقيع عقوبة.

وبالإضافة للقبه العالمي، فاز مانيونجا أيضا بالميدالية الفضية في أولمبياد ريودي جانيرو التي أقيمت في 2016.

ومؤخرا، تمت معاقبة العديد من الرياضيين بسبب فشلهم في تحديد أماكن التواجد من بينهم بطل العالم الأمريكي في سباق 100 متر كريستيان كولمان، الذي سيغيب عن أولمبياد طوكيو لحصوله على عقوبة الإيقاف عامين.

وذكرت أيضا وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، اليوم الجمعة أن الكيني ألفريد كيبكيتير /24 عاما/ عداء المسافات المتوسطة، بطل العالم السابق للشباب في مسافة 800 متر، تم إيقافه لمدة عامين بسبب فشله في تحديد مكان التواجد. وتم تطبيق العقوبة بأثر رجعي لتبدأ من 26 نوفمبر 2019.

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