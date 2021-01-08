كورونا يؤجل مباراة في قبل نهائي "كوبا سودامريكانا"

المصدر: رويترز

تأجلت مباراة ديفينسا ئي خوستيكا وكوكيمبو أونيدو التشيلي في قبل نهائي بطولة كوبا سودامريكانا لكرة القدم بعد إصابة ثلاثة لاعبين في صفوف الفريق الأرجنتيني بفيروس كورونا.

وجاء تأجيل مباراة الذهاب قبل ساعات من إقامتها.

وكان الفريق الأرجنتيني في العاصمة التشيلية، لكن المسؤولين في البلاد قرروا عدم إقامتها بعد مخالطة البعثة الأرجنتينية لثلاثة لاعبين مصابين بالعدوى.

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية (الكونيمبول) إن المباراة ستتأجل إلى يوم 12 يناير على أن تقام في ملعب محايد في أسونسيون عاصمة باراغواي.

وتستضيف مدينة كوردوبا الأرجنتينية المباراة النهائية في 23 يناير خلف الأبواب المغلقة.

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