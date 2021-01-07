الاتحاد الآسيوي يحدد موعد إقامة كأس 2023

المصدر: رويترز

قال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الخميس إن النسخة 18 من كأس آسيا والتي تستضيفها الصين ستقام في الفترة من 16 يونيو وحتى 16 يوليو 2023.

وتستضيف الصين البطولة في عشر مدن بمشاركة 24 منتخبا على مدار 31 يوما وهو أكثر بثلاثة أيام من النسخة الماضية في الإمارات 2019.

وتقام البطولة في الصين للمرة الثانية بعد تنظيمها لأول مرة في 2004.

وقال ويندسور جون الأمين العام للاتحاد الآسيوي "نثق في أن البطولة المقبلة في الصين ستكون الأكبر والأروع في تاريخ كرة القدم الآسيوية.

"نعلم أن اللجنة المنظمة والاتحاد الصيني لكرة القدم سينظمان بطولة تاريخية في 2023".

وكانت نسخة 2019 هي الأول من البطولة، التي تقام كل أربعة أعوام، التي تتوسع فيها المشاركة من 16 إلى 24 منتخبا.



تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز