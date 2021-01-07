سيتي يهزم يونايتد بهدفين ويبلغ نهائي كأس الرابطة

المصدر: رويترز

بلغ مانشستر سيتي نهائي كأس رابطة الأندية الانجليزية لكرة القدم للمرة الرابعة على التوالي بعد أن هز جون ستونز وفرناندينيو الشباك ليقودا فريق المدرب بيب غوارديولا للفوز 2-صفر على مانشستر يونايتد أمس الأربعاء في الدور قبل النهائي في أولد ترافورد.

وسيلتقي سيتي مع توتنهام بقيادة المدرب جوزيه مورينيو في النهائي في ويمبلي في 25 أبريل.

وفي بداية مثيرة للمباراة ألغى الحكم هدفين للفريقين بسبب التسلل وسدد كيفن دي بروين في القائم قبل أن يهز فيل فودن الشباك أيضا لسيتي لكن الحكم ألغى الهدف مجددا بسبب المخالفة ذاتها.

وتقدم سيتي بعد مرور خمس دقائق من الشوط الثاني بواسطة ستونز قبل أن يحسم فرناندينيو نتيجة المباراة قبل سبع دقائق من النهاية.

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