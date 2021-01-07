ميسي يقود برشلونة لقلب الطاولة على بلباو بثلاثية في الدوري الإسباني

المصدر: د ب أ

سجل الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي هدفين قاد بهما فريقه برشلونة لقلب تأخره صفر / 1 أمام مضيفه أتلتيك بلباو، إلى فوز ثمين ومستحق 3 / 2 على الفريق الباسكي أمس الأربعاء في مباراة مؤجلة من المرحلة الثانية لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

ارتفع رصيد برشلونة، الذي حقق فوزه التاسع في البطولة خلال الموسم الحالي والثاني على التوالي، إلى 31 نقطة من 17 مباراة، ليتقدم إلى المركز الثالث، بفارق خمس نقاط خلف غريمه التقليدي ريال مدريد (حامل اللقب)، صاحب المركز الثاني، الذي خاض نفس العدد من المباريات، فيما يتأخر الفريق الكتالوني بفارق سبع نقاط خلف أتلتيكو مدريد (المتصدر)، الذي لعب 15 مباراة فقط.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيك بلباو، الذي نال خسارته التاسعة في المسابقة هذا الموسم، عند 21 نقطة من 18 مباراة في المركز التاسع.

جاءت المبادرة من جانب بلباو، الذي تقدم مبكرا بهدف مباغت حمل توقيع إينياكي ويليامس في الدقيقة الثالثة، لكن سرعان ما أدرك بيدري التعادل لبرشلونة في الدقيقة 14.

وتكفل ميسي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث لبرشلونة في الدقيقتين 38 و62 على الترتيب، ليحرز أول ثنائية في مسيرته مع الفريق في البطولة خلال العام الجديد.

ورفع ميسي رصيده التهديفي في المسابقة هذا الموسم إلى تسعة أهداف، ليتقاسم صدارة قائمة هدافي البطولة مع لويس سواريز وجيرارد مورينو وإياجو أسباس، نجوم أتلتيكو وفياريال وسلتا فيجو على التوالي.

وأشعل بلباو المباراة في اللحظات الأخيرة، بعدما قلص الفارق في الدقيقة 90 عبر إيكار مونياين، ليحاول الفريق المضيف إدراك التعادل في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني دون جدوى.

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