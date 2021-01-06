توتنهام مورينيو إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بـ "ثنائية" سيسوكو وسون

المصدر: رويترز

سجل موسى سيسوكو وسون هيونج-مين ثنائية توتنهام هوتسبير في الفوز 2-صفر على برنتفورد المنافس بالدرجة الثانية في قبل نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية لكرة القدم أمس الثلاثاء، ليضرب الفريق اللندني موعدا مع الفائز من مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي في النهائي في أبريل المقبل.

وبدأ برنتفورد اللندني أيضا، الذي يخوض أول مباراة في قبل نهائي بطولة كبرى، ببراعة لكنه تأخر بعد 12 دقيقة من البداية عندما استغل لاعب الوسط الفرنسي غير المراقب سيسوكو تمريرة سيرجيو ريجيلون من الناحية اليسرى ليسجل الهدف الأول.

واعتقد الضيوف أنهم أدركوا التعادل بعد الاستراحة عندما وضع المهاجم إيفان توني ضربة رأس في المرمى لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف بعد مراجعته بعدما تبين وجود تسلل بفارق ضئيل للغاية.

ورد توتنهام عندما تسلم الكوري الجنوبي سون تمريرة رائعة من تانجاي ندومبلي قبل أن يركض نحو المرمى وسدد في شباك ديفيد رايا حارس برنتفورد ليجعل النتيجة 2-صفر.

وتفاقمت خيبة أمل برنتفورد عند طرد جوش داسيلفا قبل ست دقائق من النهاية بعد التحام مع بيير-إيميل هويبرج.

وسيستضيف يونايتد غريمه المحلي سيتي في المباراة الثانية بقبل النهائي في أولد ترافورد غدا الأربعاء.

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