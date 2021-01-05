السويسري هابرلي يتولى تدريب منتخب إستونيا

المصدر: د ب أ

أعلن الاتحاد الإستوني لكرة القدم اليوم الثلاثاء أن المدرب السويسري توماس هابرلي سيتولى منصب المدير الفني لمنتخب إستونيا حتى نهاية عام 2022 .

وسيتولى هابرلي /46 عاما/ المدرب السابق لفريق لوزيرين السويسري، مسؤولية منتخب إستونيا خلفا لكاريل فولايد الذي لم يجدد الاتحاد الإستوني عقده.

وستتمثل المهمة الأساسية أمام هابرلي في قيادة المنتخب الإستوني، المصنف 109 على العالم، خلال مشواره بالتصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 .

وسيتنافس منتخب إستونيا في التصفيات مع منتخبات بلجيكا والتشيك وويلز وبيلاروسيا.

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