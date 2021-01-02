توتنهام يقفز إلى المركز الثالث في الدوري الإنجليزي بثلاثية في مرمى ليدز

المصدر: د ب أ

فاز فريق توتنهام على ضيفه ليدز يونايتد 3 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة السابعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم توتنهام بهدف سجله هاري كين في الدقيقة 29 من ركلة جزاء وأضاف هيونج مين سون الهدف الثاني في الدقيقة 43، وأضاف توبي ألديرفيرليد الهدف الثالث لتوتنهام في الدقيقة 50.

وشهدت المباراة طرد مات دويرتي لاعب توتنهام في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع توتنهام رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف أمام ليستر سيتي وإيفرتون، وتوقف رصيد ليدز يونايتد عند 23 نقطة في المركز الحادي عشر.

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