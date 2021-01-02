تأجيل مباراة فولهام وبيرنلي بسبب كورونا

المصدر: رويترز

قالت رابطة دوري انجلترا الممتاز لكرة القدم في بيان اليوم السبت إنها قررت تأجيل المباراة المقررة غدا الأحد بين فولهام ومضيفه بيرنلي بسبب ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف فولهام اللندني.

وأضاف البيان "المباراة بين فريقي بيرنلي وفولهام تأجلت بعد اجتماع لمجلس إدارة الرابطة صباح اليوم".

وجاء قرار التأجيل اليوم في أعقاب تأجيل مباراة فولهام خارج ملعبه أمام توتنهام هوتسبير الأربعاء الماضي بسبب "الارتفاع الكبير" في عدد حالات الإصابة بالفيروس في صفوف فولهام.



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