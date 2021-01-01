كلوب يطالب باستمرار الدوري الإنجليزي رغم ارتفاع حالات الإصابة بكورونا

المصدر: رويترز

دعا يورجن كلوب مدرب ليفربول رابطة الدوري الممتاز إلى عدم تعليق المنافسات لإحتواء انتشار فيروس كورونا قائلا إن الاجراءات الصحية المتبعة حاليا تضمن حماية البطولة.

وكان سام ألاردايس مدرب وست بروميتش ألبيون طالب في وقت سابق بإيقاف الدوري مؤقتا بعد الكشف عن ارتفاع الحالات الإيجابية لأرقام قياسية في أسبوع.

وبسبب هذه الزيادة الكبيرة تأجلت مباراة إيفرتون مع مانشستر سيتي يوم الاثنين وأيضا مباراة توتنهام على ملعبه أمام فولهام قبل يومين.

وقال كلوب إنه سيتفهم قرار إيقاف البطولة إذا دعت الضرورة لذلك لكنه أكد على أهمية الدور الذي قد تلعبه كرة القدم في هذا التوقيت الصعب للجميع.

وأبلغ الصحفيين قبل مواجهة ساوثامبتون يوم الاثنين "أتفهم وجود مخاوف لكننا نبذل كل ما في وسعنا للحفاظ على سلامة اللاعبين وأعتقد أن البطولة يمكن أن تستمر في الوضع الحالي.

"الناس ترغب في مشاهدة المباريات والفرق تتبع إجراءات العزل والحماية المطلوبة وتتدرب في أماكن خاصة بها ولذلك أطالب باستمرار البطولة".

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