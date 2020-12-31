تعادل مخيّب لليفربول مع نيوكاسل

المصدر: رويترز

اكتفى ليفربول البعيد عن مستواه بتعادل مخيب للمرة الثانية على التوالي أمام منافس متعثر بعد تعادله بدون أهداف مع مضيفه نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس الأربعاء.

وأتيحت الفرصة لفريق المدرب يورغن كلوب بالابتعاد في الصدارة بفارق خمس نقاط لكن حامل اللقب فشل في هز الشباك بعد إهدار الفرص وأداء عنيد من نيوكاسل.

وأضاع محمد صلاح وساديو ماني وفيرمينو عدة فرص، فيما أنقد كارل دارلوف حارس نيوكاسل بعض المحاولات.

وكان ليفربول تعادل 1-1 مع ضيفه وست بروميتش ألبيون يوم الأحد وسبق له التعادل في ملعب فولهام المتعثر في وقت سابق من الشهر الحالي.

وما زال ليفربول في صدارة المسابقة برصيد 33 نقطة من 16 مباراة متقدما بثلاث نقاط على مانشستر يونايتد الذي خاض 15 مباراة.

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