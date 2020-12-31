هدف سواريز يحافظ على صدارة الأتليتيكو لـ "الليغا"

المصدر: رويترز

سجل لويس سواريز هدفا من ضربة رأس ليمنح أتليتيكو مدريد الفوز 1-صفر على ضيفه خيتافي في المباراة 500 للمدرب دييجو سيميوني مع الفريق الذي احتفظ بصدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم أمس الأربعاء وأنهي العام بدون هزيمة على أرضه.

وارتقى المهاجم القادم من أوروجواي عاليا ليحول تمريرة عرضية من يانيك كاراسكو برأسه نحو المرمى في الدقيقة 20، ليحافظ لأتليتيكو على سجله الرائع أمام خيتافي الذي لم يهز شباك فريق سيميوني منذ توليه المسؤولية قبل تسعة أعوام.

ودخل أتليتيكو المباراة بعد تعرضه لانتكاسة مزدوجة بإيقاف مدافعه كيران تريبيير عشرة أسابيع لمخالفة قواعد المراهنات، ورحيل دييغو كوستا بعد فسخ عقده مع النادي.

وبدا أن غياب اللاعبين الاثنين لم يؤثر على الفريق، ومع ذلك كان الأداء بعيدا عن أفضل مستويات الفريق هذا الموسم، لكن بدا أتليتيكو مهيمنا على المباراة.

ورفع الانتصار الثالث على التوالي لأتليتيكو في الدوري رصيده إلى 35 نقطة من 14 مباراة، متقدما بفارق ثلاث نقاط عن جاره ريال مدريد صاحب المركز الثاني الذي خاض 15 مباراة.

ويحتل خيتافي، الذي كان ينافس على المراكز الأربعة الأولى في آخر موسمين، المركز 14 برصيد 17 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن منطقة الهبوط.

واعترف كوكي، قائد أتليتيكو، بأن فريقه لم يكن في أفضل حالاته، لكنه أشاد بأداء الفريق على مدار العام، ولا سيما بعد استئناف الموسم إثر توقف دام ثلاثة شهور بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقال كوكي "كنا نعرف أننا نواجه فريقا صعبا، ولم نكن نمرر بدقة دائما، لكن نجحنا في إضافة ثلاث نقاط أخرى وهو ما أردناه قبل المباراة.

"مر علينا عام رائع، بعد استئناف الموسم إثر توقفه بسبب جائحة كوفيد-19، تغيرنا كثيرا ومضينا قدما في طريقة لعبنا وننافس يوما بعد يوم".

كما أشاد بالأرجنتيني سيميوني الذي بدل حظوظ الفريق منذ توليه المسؤولية خلفا لجريجوريو مانزانو في 2011.

وأضاف كوكي: "يجب أن نهنئ المدرب، مرت سنوات طويلة وهو في المسؤولية ما منح الفريق الكثير من الاستقرار".

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز