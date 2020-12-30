كومان: برشلونة فقد الأمل في تحقيق الدوري

المصدر: رويترز

أوضح رونالد كومان مدرب برشلونة، أن فريقه سيجد صعوبة في الفوز بدوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد أن أنهى عام 2020 الصعب بالتعادل 1-1 بملعبه مع إيبار المتواضع، أمس الثلاثاء.

وبهذه النتيجة يحتل برشلونة المركز السادس في الترتيب بفارق 7 نقاط خلف أتليتيكو مدريد المتصدر الذي تتبقى له مباراتان أكثر من الفريق الكتالوني.

وأبلغ كومان الصحفيين: "الفوز بالدوري سيكون صعباً للغاية علينا حتى نكون واقعيين.. لا يوجد مستحيل لكن علينا الاعتراف بفارق النقاط الكبير مع أتليتيكو الذي يمر بفترة جيدة ويبدو قوياً ويفوز بالعديد من المباريات ولا يستقبل الكثير من الأهداف".

وفاز برشلونة بثمانية ألقاب في آخر 12 موسماً بالدوري الإسباني، وإذا كان توقع كومان المتشائم صحيحاً، فإنه سيفشل في الفوز بالدوري عامين على التوالي لأول مرة منذ موسم 2007-2008.

وافتقد الفريق ليونيل ميسي المصاب، لكن أتيحت له العديد من الفرص من بينها ركلة جزاء ضائعة من مارتن بريثويت، فيما اقترب عثمان ديمبلي من التسجيل عدة مرات، لكن مرة أخرى دفع برشلونة ثمناً باهظاً لخطأ دفاعي وفشله في استغلال الفرص.

وكان المدافع رونالد أراوخو هو المذنب في المباراة، بعد أن فقد الكرة في نصف ملعبه لصالح كيكي جارسيا الذي منح إيبار التقدم في الشوط الثاني، وعادل ديمبلي النتيجة بعد 10 دقائق لاحقة.

وقال كومان: "من الجيد دائماً تسجيل الهدف الأول لأن في المعتاد تلعب بعد ذلك بثقة أكبر لكن في نهاية المطاف حصلنا على ما يكفي من الفرص لتسجيل المزيد".

وأضاف: "التعادل ليس عادلاً لكن هذا يحدث معنا كثيراً، نفعل أشياء خاطئة ومرة أخرى يتسبب خطأ في هدف يكلفنا الكثير، لا أريد لوم أحد لكن هذه لحظات حاسمة في المباراة".

وتابع: "نفتقد ليو الذي يصنع الفارق عاماً بعد عام، لكني أتساءل عن كيف لم نفز بهذه المباراة، صنعنا العديد من الفرص وأهدرنا ركلة جزاء ثم أهديناهم هدفاً في فرصتهم الوحيدة بالمباراة".

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