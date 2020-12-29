رسمياً.. باريس سان جيرمان يفسخ عقد توخيل

المصدر: د ب أ

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، اليوم، فسخ عقد مدربه توماس توخيل، بعد عامين ونصف العام من توليه منصب المدير الفني للفريق.

وذكر النادي:"بعد التحليل العميق للوضع الرياضي، قرر باريس سان جيرمان فسخ عقد توماس توخيل."

وكان توخيل (47 عاماً) تولى تدريب باريس سان جيرمان في عام 2018، وقاد الفريق للتتويج بلقب الدوري الفرنسي مرتين، وكذلك لقب كأس فرنسا وكأس الرابطة الفرنسية في عام 2020 .

وقاد توخيل الفريق للوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى، في الموسم الماضي، قبل أن يخسر الفريق أمام بايرن ميونخ الألماني صفر / 1 في أغسطس الماضي.

ويحتل باريس سان جيرمان حالياً المركز الثالث في الدوري الفرنسي بفارق نقطة واحدة خلف ليل وليون، كما تأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وسيواجه برشلونة الإسباني.

وكانت العديد من التقارير الإعلامية أشارت خلال الأيام القليلة الماضية إلى اقتراب رحيل توخيل عن منصبه، وأن ماوريتسيو بوتشيتينو المدرب السابق لتوتنهام الإنجليزي، الذي سبق له اللعب لفريق باريس سان جيرمان خلال مسيرته الاحترافية، يعد المرشح الأبرز لخلافته.

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