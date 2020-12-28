توتنهام يكتفي بالتعادل مع ولفرهامبتون

المصدر: رويترز

هز توتنهام هوتسبير شباك ولفرهامبتون واندرارز بعد 57 ثانية فقط لكن فريق المدرب جوزيه مورينيو دفع ثمن التراجع للدفاع ليتعادل 1-1 مع مضيفه في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.

وفي ظل رغبة في المنافسة على اللقب، بدأ توتنهام المباراة بشكل مثالي، حيث استلم الفرنسي تانجاي ندومبلي كرة خارج منطقة الجزاء وسددها منخفضة قوية داخل مرمى روي باتريسيو حارس ولفرهامبتون.

وبعد شوط أول متكافئ تراجع توتنهام للدفاع بعد الاستراحة في محاولة لإظهار صلابته الدفاعية تحت قيادة مورينيو وتعامل مع انطلاقات آداما تراوري ومحاولات فابيو سيلفا داخل منطقة الجزاء.

وفي الوقت الذي بدا أن النادي اللندني سيحافظ فيه على النتيجة، كوفئ ولفرهامبتون على هجومه المستمر عندما وصل المدافع رومان سايس إلى ركلة ركنية قبل هاري كين ليضعها في مرمى توتنهام محرزا هدف التعادل.

وقال سايس "استقبلنا هدفا سيئا مبكرا. عندما لا تتحلى بالتركيز لنصف ثانية، فإن الكرة تسفر عن هدف.

"بعد ذلك، تصبح الأمور أصعب عند مواجهة فريق مثل توتنهام بحثا عن العودة. رغم أننا حققنا التعادل، كنا نستحق المزيد حيث صنعنا الكثير من الفرص".

وحصد توتنهام، الذي تصدر الدوري في بداية ديسمبر كانون الأول، نقطتين فقط في آخر أربع مباريات ويحتل المركز الخامس متأخرا بست نقاط عن ليفربول المتصدر.

وقال مورينيو الذي انتقد افتقار لاعبيه للطموح "أنا محبط من النتيجة. سيطرنا على المباراة، لكن كان أمامنا 89 دقيقة لتسجيل الأهداف ولم نفعل ذلك".

ويحتل ولفرهامبتون، الذي حضر مهاجمه المكسيكي راؤول خيمنيز المباراة في الملعب لأور مرة منذ إصابته بكسر في الجمجمة الشهر الماضي، المركز 11 وله 21 نقطة.

ودون هذا الهداف، عانى ولفرهامبتون في الجانب الهجومي، واشترك البرتغالي الشاب فابيو سيلفا بحثا عن هز الشباك.

واقترب اللاعب من التسجيل في الشوط الأول بتسديدة متقنة بجوار القائم في الشوط الأول، كما سدد كرة أنقذها هوجو لوريس حارس توتنهام في الشوط الثاني، وأهدر فرصة من مدى قريب كادت تقود ولفرهامبتون لانتزاع النقاط الثلاث.

وقال نونو إسبيريتو سانتو مدرب ولفرهامبتون الذي أشرك سبعة لاعبين من مواطنيه البرتغاليين في التشكيلة الأساسية "أنا فخور جدا بسبب البداية الصعبة في المباراة. بعد ذلك لعبنا بشكل جيد".

واعتاد ولفرهامبتون العودة بعد التأخر في النتيجة، بينما كرر توتنهام التفريط في التقدم ما أغضب مدربه مورينيو.

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