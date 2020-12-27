مانشستر سيتي يتقدم للمركز الخامس

المصدر: رويترز

فاز مانشستر سيتي 2-صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد بفضل هدفي إيلكاي جندوجان وفيران توريس، بواقع هدف في كل شوط، ليتقدم إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم أمس.

وفي ليلة باردة ومطيرة في استاد الاتحاد في مدينة مانشستر، بدأ ستيف بروس مدرب نيوكاسل بخمسة لاعبين في الخط الخلفي، لكن لم يكن بوسع فريقه أن يقدم الكثير لإيقاف تفوق سيتي الهجومي.

وتقدم سيتي بهدف في الدقيقة 14 عن طريق جندوجان بعد جهد وتمريرة من رحيم سترلينج من مدى قريب، وعقب بناء منظم للهجمة.

وسيطر سيتي على اللقاء تماماً، واحتاج نيوكاسل إلى الوصول إلى الدقيقة السادسة من الشوط الثاني حتى يسدد أول كرة على المرمى، لكن يبدو أنها استفزت سيتي حيث أصبحت النتيجة 2-صفر بعد أربع دقائق.

وبعد هجمة سريعة لسيتي، أخفق فيدريكو فرنانديز مدافع نيوكاسل في إبعاد تمريرة من عرضية من جواو كانسيلو، لتصل الكرة إلى فيران توريس ويسجل بسهولة من مدى قريب.

وخرج توريس، الذي أهدر أكثر من فرصة سهلة خلال هذه الليلة، وشارك سيرجيو أجويرو بدلا منه في الدقيقة 77.

وسدد أجويرو كرة أنقذها الحارس كارل دارلو بعد أربع دقائق من اللعب، بينما لم يتمكن سيتي من إضافة المزيد من الأهداف.

وقال جندوجان، صاحب الهدف الأول عقب نهاية المباراة: "كان بوسعنا تسجيل المزيد، لكن أهم شيء النقاط الثلاث.. يجب دائماً أن نتشارك في تحمل مسؤولية تسجيل الأهداف، فهناك الكثير من اللاعبين المميزين في الفريق".

وقفز سيتي، الذي يلعب في ضيافة إيفرتون صاحب المركز الثاني يوم الاثنين، إلى المركز الخامس برصيد 26 نقطة من 14 مباراة.

ويأتي نيوكاسل في المركز 12 وله 18 نقطة قبل أن يستضيف ليفربول المتصدر يوم الأربعاء المقبل.

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