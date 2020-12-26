ليستر ينجو من الهزيمة أمام مانشستر يونايتد ويحتفظ بالمركز الثاني في الدوري الإنجليزي

المصدر: د ب أ

أفلت ليستر سيتي من الهزيمة على ملعبه وحقق تعادلا مثيرا أمام ضيفه مانشستر يونايتد 2 / 2 اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وافتتح ماركوس راشفورد التسجيل لمانشستر يونايتد في الدقيقة 23 ثم أدرك هارفي بارنيس التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 31 .

وفي الشوط الثاني، تقدم مانشستر يونايتد مجددا بهدف سجله برونو فيرنانديز في الدقيقة 79 ثم أدرك النجم جيمي فاردي التعادل لليستر سيتي في الدقيقة 85 .

وحافظ ليستر سيتي بذلك على موقعه في المركز الثاني رافعا رصيده إلى 28 نقطة كما رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث.

ويمتلك حامل اللقب ليفربول فرصة لتعزيز موقعه في الصدارة عبر مباراته في المرحلة، المقررة غدا الأحد أمام ويست برومويتش ألبيون.

وكاد مانشستر يونايتد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الثانية من المباراة، حيث أرسل برونو فيرنانديز عرضية عالية نموذجية أمام المرمى قابلها ماركوس راشفورد بتسديدة برأسه، لكن الكرة مرت فوق العارضة مباشرة.

ورد ليستر سيتي بفرصة تهديفية في الدقيقة الثالثة، حيث أرسل جيمس جاستن عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها جيمي فاردي بتسديدة مباشرة بقدمه لكن الكرة مرت فوق العارضة.

وارتكب ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد خطأ فادحا في الدقيقة السابعة كاد أن يسفر عن اهتزاز الشباك لكن الدفاع تعاون معه في إنقاذ الموقف.

وتلقى جيمي فاردي كرة طولية في الدقيقة التاسعة وانطلق في غياب الرقابة الدفاعية عنه ثم سدد الكرة بجوار القائم، في الوقت الذي أشار فيه الحكم أيضا إلى وجود تسلل.

وعزز ليستر سيتي تفوقه في الاستحواذ تدريجيا وكثف ضغطه الهجومي لكنه واجه حذرا دفاعيا شديدا من جانب مانشستر.

وفي الدقيقة 23، أخفق دفاع ليستر سيتي في التعامل بالشكل المطلوب مع كرة من ضربة ركنية ووصلت إلى برونو فيرنانديز الذي وجهها إلى راشفورد ليسكنها الأخير في الشباك ببراعة معلنا تقدم مانشستر يونايتد 1 / صفر.

وكشف ليستر سيتي محاولاته بحثا عن التعادل، وهو ما نجح فيه بالفعل في الدقيقة 31، حيث ارتكب مانشستر يونايتد هفوة دفاعية، ليستخلص جيمس ماديسون الكرة ويمررها إلى هارفي بارنيس الذي راوغ الدفاع ثم سدد كرة مباغتة قوية بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء وجدت طريقها إلى داخل شباك دي خيا معلنة تعادل ليستر 1 / 1 .

وكاد برونو فيرنانديز أن يضيف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 37 حيث تلقى كرة عالية سددها لوك شاو من ضربة حرة، ووجهها برأسه، لكنها مرت فوق العارضة مباشرة.

وواصل الفريقان تبادل المحاولات الهجومية في الدقائق المتبقية من الشوط الأول لكن دون خطورة كافية على أي من المرميين لينتهي الشوط بالتعادل 1 / 1 .

ولم يختلف الحال كثيرا في الشوط الثاني، حيث بدأ بإيقاع لعب سريع، وأبدى ليستر سيتي رغبة حقيقية في التسجيل لكن مانشستر يونايتد كثف تركيزه على التأمين الدفاعي مع تقديم المحاولات خاصة عبر الهجمات المرتدة.

وحصل ليستر سيتي على ضربة حرة من نقطة خطيرة في الدقيقة 52، عندما حاول فريد إعادة الكرة إلى الحارس دي خيا لكنها اصدمت بيد إيريك بايلي.

وتولى جيمس ماديسون تنفيذ الضربة الحرة وسدد كرة خطيرة لكنها ارتطمت براشفورد وخرجت إلى ركنية لم تستغل.

وفي الدقيقة 54، دفع أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد بالنجم بول بوجبا بدلا من سكوت مكتوميناي.

وكاد راشفورد أن يضيف الهدف الثاني لمانشستر يونايتد في الدقيقة 60، حيث ارتكب ليستر سيتي هفوة دفاعية وتلقى راشفورد تمريرة طولية وانطلق إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد بقوة لكن الحارس كاسبر شمايكل تصدى للكرة ببراعة.

واهتزت شباك ليستر سيتي في الدقيقة 61، حيث تلقى أنتوني مارسيال طولية وانطلق باتجاه المرمى ثم سدد الكرة في الشباك لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل، ولجأ إلى نظام حكم الفيديو المساعد (فار) للتأكد من صحة القرار.

وفي الدقيقة 66، دفع مدرب مانشستر باللاعب أكسيل تاونزيبي بدلا من فيكتور لينديلوف.

وضاعت فرصة أخرى على مانشستر يونايتد في الدقيقة 70، حيث أرسل لوك شاو كرة عالية من ضربة حرة قابلها هاري ماجواير بتسديدة برأسه لكنها مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة 75، دفع سولشاير بالنجم المخضرم إدينسون كافاني بدلا من أنتوني مارسيال.

ونجح كافاني في صناعة هدف التقدم 2 / 1 لمانشستر يونايتد في الدقيقة 79 حيث مرر طولية رائعة إلى برونو فيرنانديز الذي صوب الكرة بدقة إلى داخل الشباك.

وفي الدقيقة 85، أدرك ليستر سيتي التعادل عن طريق النجم جيمي فاردي، حيث تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء من البديل أيوزي بيريز ووجه الكرة بمهارة إلى داخل الشباك معلنا تعادل ليستر سيتي 2 / 2 ، ولم تسفر الدقائق المتبقية عن جديد رغم استمرار محاولات الفريقين، لتنتهي المواجهة بالتعادل.

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