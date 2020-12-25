محكمة روسية تُلزم رومان شيروكوف بالعمل 100 ساعة

المصدر: رويترز

قالت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إن محكمة في موسكو حكمت اليوم الجمعة على اللاعب الدولي السابق رومان شيروكوف بالعمل لمدة 100 ساعة في خدمة المجتمع عقب اعتدائه على الحكم خلال بطولة للهواة.

واستبد الغضب بالقائد السابق للمنتخب الروسي الأول خلال مباراة في أغسطس الماضي عندما رفض الحكم منحه ركلة جزاء وأخرج له البطاقة الحمراء.

وبناء على ذلك وجه شيروكوف (39 عاما) لكمة وركلة للحكم نيكيتا دانيتشنكو. وفي وقت لاحق أعتذر شيروكوف للحكم عن تصرفه.

وأمضى شيروكوف معظم مسيرته في الملاعب في صفوف زينيت سان بطرسبرج الروسي وشارك في 57 مباراة دولية مع المنتخب الروسي قبل اعتزاله.

وكتب شيروكوف الذي اعتزل اللعب في 2016 عبر إنستجرام "أنا أدرك أن عدم الحصول على ركلة جزاء واخراج البطاقة الحمراء لا يمنحني الحق في رفع قبضتي".

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