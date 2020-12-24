مدرب يقود مباراة فريقه من منزله

المصدر: رويترز

قال فولهام المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس إن مدربه سكوت باركر لن يكون موجودا مع الفريق عندما يستضيف ساوثامبتون بعد غد السبت لأنه يعزل نفسه عقب نتيجة إيجابية لفحص كوفيد-19 بين أفراد أسرته، لكنه سيواصل قيادة الفريق من منزله.

وأضاف فولهام أن نتيجة فحص باركر (40 عاما) كانت سلبية لفيروس كورونا،‭‬‬ وقال إنه سيعود لقيادة الفريق في المباراة التالية خارج الديار أمام توتنهام هوتسبير يوم الأربعاء المقبل إذا جاءت نتيجة اختباره سلبية مرة أخرى.

ومع ذلك، قال المدرب البالغ عمره 40 عاما إنه سيكون على اتصال بفريقه حيث سيشاهد المباراة من خلال جهاز كمبيوتر محمول.

وقال باركر للصحفيين "سأكون في حوار مستمر مع مقاعد البدلاء ولدي خط اتصال رئيسي معهم. سيكون معي كمبيوتر محمول بعدة شاشات تظهر مختلف الزوايا. لا شك أن الفريق يملك مدربين رائعين وطاقما مساعدا رائعا سيتولى الأمر.

"فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا أعطتنا بعض الأفكار بشأن قيادة الفريق عن بُعد، لكن هذا مختلف قليلا لأننا ننافس في الدوري حاليا.

"لا زلت أعمل مع الفريق لكني لست معهم في الملعب. العالم الذي نعيشه تعلمنا منه عدة طرق مختلفة لتحقيق أقصى استفادة من المواقف السيئة وسأفعل كل ما بوسعي في المنزل".

وسيقود مساعد المدرب ستيوارت جراي الفريق مع مدرب الفريق الأول مات ويلز الذي سيكون إلى جواره في مقاعد البدلاء أمام ساوثامبتون.

ويحتل فولهام المركز 18 في الترتيب بعشر نقاط من 18 مباراة ويبتعد بنقطتين عن منطقة الأمان.

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