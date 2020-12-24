ليون ينتزع صدارة الدوري الفرنسي بفوز عريض على نانت

المصدر: د ب أ

انتزع فريق ليون صدارة الدوري الفرنسي لكرة القدم بعدما تغلب على نانت 3 / صفر مساء أمس الأربعاء في المرحلة السابعة عشرة من المسابقة، التي شهدت أيضا انتصارا صعبا لفريق ليل خارج ملعبه، حيث تغلب على مضيفه مونبلييه 3 / 2، وانتصارا كبيرا لباريس سان جيرمان على ستراسبورغ 4 / صفر.

وفي مباريات أخرى جرت مساء أمس الأربعاء خسر مارسيليا صاحب المركز الخامس أمام مضيفه أنجيه 1 / 2 وتعادل موناكو مع سانت إيتيان 2 / 2 ونيس مع لوريان 2 / 2 وتغلب ديغون على مضيفه نيم أولمبيك 3 / 1 ورين على ميتز 1 / صفر ولانس على ستاد بريست 2 / 1 وستاد ريمس على مضيفه بوردو 3 / 1.

ورفع ليون رصيده إلى 36 نقطة وانتزع الصدارة بفارق الأهداف فقط أمام ليل، وتلاهما باريس سان جيرمان في المركز الثالث برصيد 35 نقطة ورين في المركز الرابع برصيد 31 نقطة وتجمد رصيد مارسيليا عند 28 نقطة في المركز الخامس.

وحسم ليون مباراته أمام نانت بثلاثة أهداف نظيفة سجلها كارل توكو ايكامبي وتينوتيندا كاديويري ولوكاس باكيتا في الدقائق 4 و37 و44.

وحقق ليل انتصارا صعبا على مونبلييه حيث حسم المباراة بهدف الفوز 3 / 2 قبل ثلاث دقائق فقط من نهايتها.

افتتح تيموتي وياه التسجيل لفريق ليل في الدقيقة 23 ثم تعادل مونبلييه بهدف للاعب جايتان لابورد في الدقيقة 57.

بعدها تقدم ليل مجددا بهدف سجله جوناثان ايكوني من ضربة جزاء في الدقيقة 68، ثم تعادل مونبلييه مجددا بهدف للاعب أندي ديلور في الدقيقة 70 قبل أن يسجل بوراك يلماز هدف الفوز لفريق ليل في الدقيقة 87.

أما باريس سان جيرمان، فحسم مباراته أمام ستراسبورغ بأربعة أهداف نظيفة سجلها تيموتي بيمبيلي وكيليان مبابي وإدريسا جاي ومويس كين في الدقائق 18 و80 و89 و90.

وواصل رين انتصاراته في الدوري وتغلب على ميتز على ملعب روازون بارك بهدف وحيد سجله كليمون جرينييه في الدقيقة 52، ليكون فوزه الرابع على التوالي.

وخسر مارسيليا أمام مضيفه أنجيه 1 / 2، حيث تقدم أنجيه بهدفين سجلهما ماتياس بيريرا لاج ولويس ديوني في الدقيقتين الرابعة و23 ثم رد مارسيليا بهدف وحيد سجله فالنتين رونجيه في الدقيقة 75.

وأهدر موناكو نقطتين على ملعبه بعدما تعادل مع سانت إيتيان 2 / 2، ورفع موناكو رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف فقط أمام لانس ومونبلييه وأنجيه، كما رفع سانت إيتيان رصيده إلى 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

وتقدم سفيان ديوب بالهدف الأول لموناكو في الدقيقة السابعة ثم رد سانت إيتيان بهدفين أحرزهما ماتيو دوبوشي ودينيس بوانغا في الدقيقتين 21 و29، وجاء هدف بوانغا من ضربة جزاء.

وبعدها أدرك موناكو التعادل بهدف للاعب كيفن فولاند في الدقيقة 48، علما بأن الفريق عانى من النقص العددي بعد طرد إليوت ماتازو في الدقيقة 34 .

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