ميلان يظل في صدارة الكالتشيو بفوز صعب على لاتسيو

المصدر: رويترز

أحرز تيو هرنانديز هدفا بضربة رأس في الوقت المحتسب بدل الضائع ليقود ميلان للفوز 3-2 على ضيفه لاتسيو ويحافظ على صدارة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما حول الضيوف تأخرهم بهدفين.

وبدأ ميلان المباراة بشكل رائع بفضل هدف أنتي ريبيتش من ضربة رأس بعد عشر دقائق من البداية، قبل أن يضاعف هاكان شالهان أوغلو النتيجة من ركلة جزاء بعدها بسبع دقائق.

وأعاد لويس ألبرتو لاتسيو للمباراة عندما هز الشباك في الدقيقة 28 من متابعة ركلة جزاء نفذها تشيرو إيموبيلي وتصدى لها جيانلويجي دوناروما حارس ميلان، وأدرك إيموبيلي نفسه التعادل قبل مرور ساعة من البداية.

لكن ضربة رأس من هرنانديز في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدل الضائع منحت ميلان، الذي لم يخسر في 14 مباراة هذا الموسم، الفوز ورفعت رصيده إلى 34 نقطة، متقدما بفارق نقطة واحدة عن جاره إنتر ميلان الذي فاز في وقت سابق اليوم 2-1 على فيرونا.

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