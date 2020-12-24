اليونايتد وتوتنهام يكملان عقد المتأهلين للمربع الذهبي بكأس الرابطة الإنجليزية

المصدر: د ب أ

أكمل فريقا مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير عقد المتأهلين للدور قبل النهائي لبطولة كأس رابطة المحترفين الإنجليزية لكرة القدم.

وتغلب مانشستر يونايتد 1 / صفر على مضيفه إيفرتون، فيما تغلب توتنهام 3 / 1 على مضيفه ستوك سيتي أمس الأربعاء في دور الثمانية للمسابقة.

على ملعب (جوديسون بارك)، تقمص النجم الأوروغواياني المخضرم إدينسون كافاني دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله هدف مانشستر يونايتد الوحيد في الدقيقة 88.

وأفلت توتنهام هوتسبير من فخ مضيفه ستوك سيتي، عقب فوزه الثمين 3 / 1.

وبادر توتنهام بالتسجيل عبر نجمه الويلزي غاريث بيل في الدقيقة 22، لكن جوردان توميسون أدرك التعادل لستوك سيتي، الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب) في الدقيقة 53.

وأعاد بن دافيز التقدم لتوتنهام مرة أخرى، عقب تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 70، فيما تكفل هاري كين بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 81.

يشار إلى أن فريقي مانشستر سيتي وبرينتفورد صعدا للدور قبل النهائي للبطولة أول أمس الثلاثاء.

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