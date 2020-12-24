الريال يواصل مزاحمة أتلتيكو في صدارة الليغا بفوز على غرناطة

المصدر: د ب أ

واصل فريق ريال مدريد انتصاراته المتتالية في الدوري الإسباني لكرة القدم، حيث حقق الفوز الخامس له على التوالي وتغلب على ضيفه غرناطة 2 / صفر أمس الأربعاء في المرحلة الخامسة عشرة من المسابقة، والتي شهدت أيضا تعادل خيتافي مع سلتا فيجو 1 / 1.

وحسم ريال مدريد المباراة بهدفين سجلهما كاسيميرو في الدقيقة 57 وكريم بن زيمة في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع، ليرفع ريال مدريد رصيده إلى 32 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف فقط خلف أتلتيكو مدريد، بينما تجمد رصيد غرناطة عند 21 نقطة في المركز السابع.

وأوقف خيتافي انتصارات ضيفه سلتا فيغو، التي استمرت في مبارياته الأربع الماضية بالدوري، وتعادل معه 1 / 1.

وتقدم خيتافي بهدف مبكر حمل توقيع داميان سواريز في الدقيقة السابعة، فيما تعادل ياجو أسباس لسلتا فيجو في الدقيقة 17 من ركلة جزاء، وعجز كلا الفريقين عن هز الشباك مجددا، ليكتفي كل منهما بالحصول على نقطة التعادل.

بتلك النتيجة، بات سلتا فيغو في المركز الثامن برصيد 20 نقطة، كما رفع خيتافي رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر ومازال يمتلك مباراة مؤجلة.

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