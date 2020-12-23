الاتحاد الإنجليزي يوقف تريبيير مدافع أتلتيكو 10 أسابيع لمخالفته اللوائح

المصدر: رويترز

قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء إنه عاقب كيران تريبيير مدافع منتخب إنجلترا وأتليتكو مدريد بالإيقاف عشرة أسابيع وتم تغريمه 70 ألف جنيه استرليني (94052 دولارا) لمخالفته لوائح المراهنات.

ونفى تريبيير (30 عاما) ارتكاب سبع مخالفات للائحة الاتحاد الإنجليزي الخاصة بالمراهنات، والتي يقال إنها حدثت في يوليو تموز 2018، وطلب جلسة استماع شخصية.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان "تم تعيين لجنة تنظيمية مستقلة للنظر في القضية، مع اثبات أربعة من الانتهاكات المزعومة واستبعاد ثلاثة اتهامات خلال جلسة استماع لاحقة".

وأضاف الاتحاد الإنجليزي أن سريان الإيقاف، الذي يشمل كل الأنشطة المتعلقة بكرة القدم، يبدأ اليوم الأربعاء بعد تقديم طلب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا).

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