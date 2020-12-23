السيتي يكتسح أرسنال برباعية ويصعد للمربع الذهبي لكأس الرابطة

المصدر: د ب أ

لقن فريق مانشستر سيتي مضيفه أرسنال درسا قاسيا وفاز عليه 4 /1 مساء أمس الثلاثاء في دور الثمانية لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم.

وفجر فريق برنتفورد المنافس بدوري البطولة الإنجليزية مفاجأة كبيرة وأطاح بضيفه نيوكاسل يونايتد من دور الثمانية بالفوز عليه 1 /صفر.

وعلى استاد الإمارات تقدم البرازيلي جابرييل جيسوس بهدف لمانشستر سيتي في الدقيقة الثالثة ثم تعادل المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت لأرسنال في الدقيقة 32.

وفي الشوط الثاني فرض سيتي هيمنته بشكل كامل وتمكن الجزائري رياض محرز من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 55 وبعدها بأربع دقائق فقط أحرز فيل فودين الهدف الثالث قبل أن يختتم الفرنسي إيميريك لابورت التسجيل في الدقيقة 73.

وعلى استاد جريفين بارك، سجل بيليندا جوشوا داسيلفا هدف الفوز لبرنتفورد في الدقيقة 66 ليصعد الفريق إلى المربع الذهبي لكأس الرابطة للمرة الأولى في تاريخه.

ومدد فريق برنتفورد مسيرته الخالية من الهزائم للمباراة الـ 14 على التوالي على مستوى جميع المسابقات.

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