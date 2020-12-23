قبول طعن نابولي بشأن إعادة مباراته مع يوفنتوس

المصدر: رويترز

كسب نابولي طعنا على عقوبة اعتبرته خاسرا 3-صفر وقضت بخصم نقطة واحدة من رصيده لفشله في خوض مباراة في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم أمام يوفنتوس في أكتوبر تشرين الأول الماضي بسبب التباس بشأن قواعد كوفيد-19.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) إن محكمة تابعة للجنة الأولمبية الإيطالية وهي أعلى جهة لفض المنازعات الرياضية في البلاد قبلت طعن نابولي على العقوبة وأمرت بإعادة المباراة.

وبهذا القرار يتساوى نابولي ويوفنتوس برصيد 24 نقطة لكل منهما من 12 مباراة وهو نفس رصيد روما الذي خاض 13 مباراة مثل ميلان المتصدر برصيد 31 نقطة وإنتر ميلان الثاني برصيد 30 نقطة.

وكان يوفنتوس، الذي يسعى للفوز بلقبه العاشر تواليا، يحتل المركز الثالث برصيد 27 نقطة.

وقال أوريليو دي لورنتيس رئيس نابولي "نحن سعداء بهذا القرار. نعيش في بلد لا يمكن إدانة من يحترم القوانين فيه. نابولي يتبع القواعد دائما".

وتجاهل فابيو باراتيتشي المدير الرياضي ليوفنتوس القرار.

وقال "لا نهتم كثيرا بهذا الأمر. عندما يطلبون منا اللعب فإننا سنفعل. كنا مستعدين وقتها في الرابع من أكتوبر أيضا".

ولم يسافر نابولي إلى تورينو لخوض المباراة في الرابع من أكتوبر، قائلا إن السلطات الصحية المحلية في المدينة أبلغت لاعبيه بالبقاء في المنزل عقب إصابة فردين من التشكيلة بكوفيد-19.

ورفضت رابطة الدوري طلب نابولي تأجيل المباراة وقررت لجنة تأديبية بعد ذلك اعتباره خاسرا 3-صفر مع خصم نقطة من رصيده.

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